В Казахстане открылось новое русскоязычное издательство Ricochet

Издатели стремятся дать голос авторам, которые изучают сложные и часто неудобные темы, связанные с глобальными вызовами современности

В Казахстане появилось новое издательство Ricochet. Оно выпускает книги на русском языке, которые помогают читателям лучше понять себя и окружающий мир. В центре внимания — память, философия, научные исследования и личный опыт. Издатели стремятся дать голос авторам, которые изучают сложные и часто неудобные темы, связанные с глобальными вызовами современности.

Книги Ricochet можно купить на российских маркетплейсах с доставкой в Россию, Казахстан и другие страны ближнего зарубежья. Среди первых книг издательства — работы Саши Казанцевой (признана Минюстом РФ иностранным агентом) по теме сексуального просвещения, Сергея Бондаренко — об исторической памяти, а также книга Рустама Александера о юридических практиках в СССР. Книги двух авторов до этого были сняты с продаж в России.

Известно, что издательство готовит к выходу биографию фотографа Дмитрия Маркова, который снимал серию «Россия в квадрате». Книга выйдет под авторством журналиста и писателя Владимира Севриновского. Сам Марков умер в феврале 2024 года.

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Екатерина Петрова