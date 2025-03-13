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Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace

16:09, 13.03.2025
Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace
Фото: скриншот видеохостинга Rutube

Итальянский модельер Донателла Версаче завершила свою работу на посту креативного директора модного дома Versace. Об этом сообщило издание People.

  • На ее место назначен дизайнер Дарио Витале, ранее работавший в бренде Miu Miu. Несмотря на уход, Донателла продолжит выполнять роль амбассадора марки.

Донателла Версаче начала свою карьеру в моде в 1980-х годах, помогая своему брату Джанни Версаче строить империю бренда. После его трагической гибели в 1997 году она возглавила бизнес и с тех пор активно развивала марку. В настоящее время она владеет 20% акций компании GIVI, в то время как ее брат Санто имеет 30%, а оставшаяся доля принадлежит дочери Донателлы, Аллегре.

Анастасия Фартыгина

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