Мухаметшин: Татарстан усилит поддержку участников СВО и их семей

Фото: Динар Фатыхов

На выездном заседании президиума Госсовета Татарстана обсудили меры поддержки для участников специальной военной операции (СВО), ветеранов и их семей. Председатель совета республики Фарид Мухаметшин подчеркнул, что эта поддержка является важнейшей задачей для властей республики. Об этом сообщили в пресс-службе раиса региона.

С начала СВО в Татарстане был запущен комплекс мер, охватывающий все уровни власти. Мухаметшин уточнил, что республика уже направила более 36 млрд рублей на помощь защитникам и их семьям, а также на гуманитарную поддержку фронта и восстановление городов Лисичанска и Рубежного.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Поддержка участников и ветеранов специальной военной операции и членов их семей является первоочередной задачей для органов государственной власти республики, — сказал он.

С начала спецоперации было принято более 20 нормативных актов, регулирующих вопросы поддержки участников СВО. Власти продолжают работать над расширением прав и возможностей для этих людей. Мухаметшин также акцентировал внимание на важности работы с обращениями ветеранов и их близких, заявив: «Ни одно обращение не должно остаться без внимания. Формальный подход здесь просто недопустим».

Напомним, что в Татарстане стартовала кадровая программа «Батырлар. Герои Татарстана», аналог федеральной инициативы «Время героев». С момента открытия 18 февраля 1 061 человек подал заявки на участие в проекте, который продлится до 30 марта.

