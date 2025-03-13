В России смогут предоставлять налоговые льготы для долевого страхования жизни
В Госдуму внесут законопроект, который предложит налоговые льготы для долевого страхования жизни (ДСЖ). Об этом ТАСС сообщил замминистра финансов России Иван Чебесков.
Чебесков уточнил, что документ уже готов и скоро будет представлен. Главная цель инициативы — сделать условия для ДСЖ аналогичными другим долгосрочным инвестиционным инструментам, таким как индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) и пенсионные накопления.
— Законопроект подготовлен, в скором времени будет внесен правительством в Госдуму. Мы надеемся, что при поддержке коллег из парламента он будет принят в эту сессию, — добавил он.
- Законопроект предполагает возможность вычета до 400 тыс. рублей при внесении средств и освобождение от налога при их выводе.
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