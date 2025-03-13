В России смогут предоставлять налоговые льготы для долевого страхования жизни

Фото: Анастасия Фартыгина

В Госдуму внесут законопроект, который предложит налоговые льготы для долевого страхования жизни (ДСЖ). Об этом ТАСС сообщил замминистра финансов России Иван Чебесков.

Чебесков уточнил, что документ уже готов и скоро будет представлен. Главная цель инициативы — сделать условия для ДСЖ аналогичными другим долгосрочным инвестиционным инструментам, таким как индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) и пенсионные накопления.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Законопроект подготовлен, в скором времени будет внесен правительством в Госдуму. Мы надеемся, что при поддержке коллег из парламента он будет принят в эту сессию, — добавил он.