В ночь на 13 марта российские ПВО сбили 77 украинских беспилотников

Фото: Максим Кокунин

Российские ПВО перехватили и уничтожили 77 украинских БПЛА за ночь с 12 на 13 марта. Об этом сообщило Минобороны России. Атака происходила в период с 20.00 до 06.36 по мск.

Наибольшее количество сбитых дронов было зафиксировано в Брянской области, где уничтожили 30 беспилотников. В Калужской области сбили 25 дронов, по шесть — в Курской и Воронежской областях. Также по пять беспилотников были ликвидированы в Ростовской и Белгородской областях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате этой массированной атаки пострадавших и разрушений нет. Он уточнил, что все атаки были успешно отражены и все цели уничтожены.

Также МЧС России предупредило об опасности атаки БПЛА на территории Татарстана.

