Казань уступила Магнитогорску «хоккейную корону»

Фото: Динар Фатыхов

Магнитогорск, расположенный в Челябинской области, неожиданно возглавил рейтинг самых «хоккейных» городов России, оставив позади такие хоккейные центры, как Челябинск, Омск, Санкт-Петербург и даже Казань. Рейтинг «Спортса», охвативший 43 города, где базируются клубы КХЛ и ВХЛ, учитывал спортивные результаты команд, зрительский интерес и активность в социальных сетях.

Казань в рейтинге заняла пятое место, Нижнекамск — 16-е, Альметьевск — 22-е,а Набережные Челны — 42-е.

Интересно, что доступность хоккея для болельщиков сильно варьируется в разных городах. Самые дорогие билеты на хоккей зафиксированы в Нижнем Новгороде и Уфе, где минимальная цена составляет 850 и 650 рублей соответственно. Санкт-Петербург, несмотря на более высокую среднюю зарплату и сравнительно недорогие билеты на СКА (195 рублей), был признан городом с наиболее доступным хоккеем.



В ВХЛ, где играет казанский «Барс», вход на матчи нередко бесплатный. Однако, как и в Челябинске и Магнитогорске, посещаемость оставляет желать лучшего. Так, на матчи «Барса» в среднем приходит всего 155 зрителей.