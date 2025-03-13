В 2024 году российские федерации по олимпийским видам спорта получили 22 млрд рублей от букмекеров

Фото: Максим Платонов

В 2024 году финансирование российских федераций по олимпийским видам спорта за счет отчислений от букмекерской деятельности составило 22 миллиарда рублей. Об этом сообщил замминистра спорта Александр Никитин, пишет ТАСС.

По словам Никитина, федерации по неолимпийским видам спорта в 2024 году получили 3,1 млрд рублей, профессиональные федерации и лиги — 2,3 млрд рублей, федерации по паралимпийским видам спорта — 0,9 млрд рублей.

— Российский футбольный союз за 2024 год получил отчисления 5,4 млрд рублей, Федерация настольного тенниса России — 2,5 млрд рублей, Федерация тенниса России — 1,7 млрд рублей, Федерация хоккея России — 1,5 млрд рублей, — уточнил замминистра спорта.

Отмечается, что в будущем доходы от ставок на российские спортивные события будут распределяться федерациям и лигам, а доходы от ставок на зарубежные спортивные события направят в Российский спортивный фонд.

Подробнее о бизнесе букмекеров — в материале «Реального времени».

Рената Валеева