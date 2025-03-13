В аэропорту Казани задерживаются рейсы на вылет и прилет

Фото: Мария Зверева

Сегодня утром, 13 марта, в Международном аэропорту «Казань» наблюдаются задержки рейсов на вылет и прилет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Согласно информации, с опозданием отправятся самолеты в Волгоград, Тбилиси и Санкт-Петербург. Среднее время задержки вылетов составляет от одного до трех часов.

Кроме того, отложено прибытие девяти рейсов, в том числе из Омска, Новокузнецка, Екатеринбурга, Барнаула, Худжанды, Москвы и Санкт-Петербурга.

UPD: В пресс-службе аэропорта объяснили, что задержки связаны с метеоусловиями.

— В связи с неблагоприятными метеоусловиями (туман, видимость менее 100 метров) прибытие рейсов из Омска, Новокузнецка, Екатеринбурга, Барнаула, Худжанда, Москвы и Санкт-Петербурга в аэропорт Казань было задержано. Решение о выполнении взлета или посадки принимают командиры экипажей, — сообщили «Реальному времени».

Стоит отметить, что с 2.40 мск в Татарстане действует режим опасности атаки беспилотников. Кроме того, в Казани наблюдается сильный туман и дождь.

Рената Валеева