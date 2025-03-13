В Казани назвали дату общегородского субботника — он пройдет 26 апреля

Фото: Динар Фатыхов

С 1 апреля по 31 мая в Казани пройдет традиционный санитарно-экологический двухмесячник. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике правовых актов мэрии города.

Для координации работ создан Городской штаб по организации и выполнению работ по санитарной очистке и благоустройству территории Казани. Главы районов возглавят районные штабы, а также будет сформирована комиссия по приемке территорий районов по окончанию двухмесячника.

В рамках двухмесячника запланированы:

Работы по вывозу отходов производства и потребления с территорий садоводческих обществ, входящих в черту города, и включение этих работ в районные планы мероприятий двухмесячника и общегородского субботника. Особое внимание будет уделено недопущению несанкционированного сброса отходов на территории города.

Комитет по транспорту обеспечит очистку и надлежащее состояние общественного транспорта, а также конечных и остановочных площадок. Также будут проведены работы по очистке и ремонту светофорных объектов и дорожных знаков.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства обеспечит бесперебойный вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов и прочего мусора с контейнерных площадок. Будет обеспечена установка необходимого количества бункеров для сбора твердых бытовых отходов в местах проведения субботников и их своевременный вывоз.

Управление наружной рекламы и информации обеспечит приведение в порядок павильонов ожидания городского транспорта, находящихся в собственности рекламных фирм, а также приведение в надлежащее состояние рекламных щитов и других объектов.

Цифры и факты о санитарно-экологическом двухмесячнике-2024 — в материале «Реального времени».

Рената Валеева