В Буинском районе Татарстана закрыты два низководных моста из-за паводка

Фото: Динар Фатыхов

В связи с паводком и подъемом уровня воды в реке Свияга, с сегодняшнего дня закрыты два низководных моста в Буинском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

До окончания паводка будет перекрыто движение по мосту на автодороге общего пользования регионального значения «Вольный Стан — Кият — Яшевка». Объезд автотранспорта будет осуществляться по существующей сети автомобильных дорог общего пользования согласно утвержденной схеме организации дорожного движения.

Также вводится временное ограничение движения по мосту на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Казань — Ульяновск» — Черки-Кильдуразы.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов поручил всем ответственным службам обеспечить полную готовность ресурсов для предотвращения подтоплений в связи с наступлением весеннего периода.

Рената Валеева