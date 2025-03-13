В Казани возобновлено движение трамваев на участке «Сахарова» — «Д.Файзи»
вижение трамваев на участке остановок «Сахарова» — «Д.Файзи» восстановлено, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Ранее движение трамваев по маршрутам №5, 5а и 7 было временно приостановлено из-за нарушения изоляции контактной сети, вызванного неблагоприятными погодными условиями.
В настоящее время движение трамваев осуществляется в штатном режиме.
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