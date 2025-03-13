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В Казани возобновлено движение трамваев на участке «Сахарова» — «Д.Файзи»

10:23, 13.03.2025
В Казани возобновлено движение трамваев на участке «Сахарова» — «Д.Файзи»
Фото: Динар Фатыхов

вижение трамваев на участке остановок «Сахарова» — «Д.Файзи» восстановлено, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Ранее движение трамваев по маршрутам №5, 5а и 7 было временно приостановлено из-за нарушения изоляции контактной сети, вызванного неблагоприятными погодными условиями.

В настоящее время движение трамваев осуществляется в штатном режиме.

Рената Валеева

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