Каждый шестой сотрудник книжного магазина в Великобритании сталкивается с домогательствами

Ассоциация книготорговцев (BA) Великобритании опубликовала результаты третьего ежегодного опроса сотрудников книжных

Фото: Екатерина Петрова

Ассоциация книготорговцев (BA) Великобритании опубликовала результаты третьего ежегодного опроса сотрудников книжных, проведенного в партнерстве с консультантами по вопросам разнообразия EA Inclusion. Опрос показал, что каждый шестой сотрудник книжного магазина сталкивался со злоупотреблениями или домогательствами со стороны покупателей. Этот опрос — важная часть обязательства торговой организации сделать книжную торговлю более инклюзивной и представительной для всех демографических групп и сообществ.

В опрос был добавлен новый вопрос, чтобы отреагировать на рост случаев розничной преступности и обеспечить тщательный учет благополучия книготорговцев со всех точек зрения. Около 6% респондентов подвергались издевательствам со стороны сотрудников, 1% подвергался оскорблениям и/или домогательствам, а 16% респондентов подвергались оскорблениям и/или домогательствам со стороны клиентов, 5% подвергались издевательствам и 2% сталкивались с насилием.

Только 7% респондентов идентифицировали себя как принадлежащие к этническим меньшинствам, что ниже среднего показателя по стране (18% населения согласно переписи населения Англии и Уэльса 2021 года). Книжная торговля сохранила сильную представленность женщин. Аналогичным образом, число людей с нейродивергенцией, или инвалидностью, или длительным заболеванием осталось выше среднего показателя по стране.

В опросе наблюдалось снижение числа респондентов из профессиональной среды — 60% респондентов имели профессиональное образование (по сравнению с 37% населения), что ниже 64% в годовом исчислении, хотя это все еще выше среднего показателя по стране. Около 13% респондентов посещали независимую или платную школу (по сравнению с 7% населения), что соответствует показателю прошлого года и снижению с 17% в 2022 году. Кроме того, 64% респондентов выросли в Англии, причем наибольшая доля выросла на юго-востоке Англии (15%).

Участие в опросе значительно возросло в годовом исчислении: 403 человека (увеличение на 47%) из 263 различных книготорговцев (увеличение на 66%).

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Екатерина Петрова