Президент Польши допустил размещение ядерного оружия США на территории страны

Фото: Реальное время

Президент Польши Анджей Дуда заявил о возможности размещения американского ядерного оружия на территории страны в качестве средства сдерживания. Об этом он сообщил в интервью изданию The Financial Times, пишет «Интерфакс».

— Границы НАТО сместились на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя должно произойти смещение и инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно, — подчеркнул Дуда, аргументируя свою позицию.

По словам польского лидера, он «без сомнения» считает, что президент США Дональд Трамп может принять решение о перемещении американских ядерных боеголовок из Западной Европы или США в Польшу. Дуда отметил, что недавно обсуждал эту возможность со специальным посланником США по Украине Китом Келлогом.

4 марта стало известно, что премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о приостановке поставок военной помощи США на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясени в Жешуве. Он охарактеризовал решение Соединенных Штатов как «самый большой вызов за последние десятилетия».

Рената Валеева