Галимов — о побитом рекорде Зарипова: «Передам привет Данису»

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов прокомментировал свой рекорд по голам за один регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в составе «барсов». Хоккеист побил показатель Даниса Зарипова, забросив 35-ю шайбу за сезон. Галимов заявил, что не следит за рекордами.

— Не задумывался о рекордах, вспоминаю об этом только в те моменты, когда мама или друзья пишут. Хорошо, передам Данису привет, — сказал Галимов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Галимов забросил 35 шайб за один чемпионат КХЛ впервые в своей карьере. Нападающий играл в России только за «Ак Барс», являясь воспитанником казанского клуба. По количеству голов Галимов занимает третье место в споре лучших снайперов сезона в КХЛ.

«Ак Барс» набрал 82 очка и поднялся на 4-е место в Восточной конференции. Следующий матч команда Анвара Гатиятулина проведет 15 марта в Казани с «Витязем». Эта игра станет последней для казанской команды на домашней арене в текущем регулярном чемпионате.

Данис Зарипов завершил игровую карьеру в феврале 2023 года и является автором нескольких значимых рекордов «Ак Барса».

Зульфат Шафигуллин