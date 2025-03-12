Дзюба признался, что «немного отчаялся» вновь сыграть за сборную России

Фото: Динар Фатыхов

Экс-форвард сборной России Артем Дзюба, выступающий сейчас за тольяттинский «Акрон», рассказал РИА «Новости», что хотя и «немного отчаялся» вновь надеть футболку национальной команды, мечта о выступлении за нее по-прежнему жива.

Под руководством Валерия Карпина, возглавляющего сборную с июля 2021 года, Дзюба ни разу не выходил на поле в составе национальной команды.

— Играть за сборную — мечта любого футболиста. И неважно, первый это для тебя матч или 50-й. Я не исключение. Решать не мне, но был бы рад и счастлив, — заявил Дзюба, отвечая на вопрос о возможности возвращения в сборную России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Это непередаваемые эмоции и чувства, когда ты слышишь гимн России, смотришь на наш флаг. Если честно, уже немного отчаялся, но, если вдруг это случится, было бы незабываемо, — добавил нападающий «Акрона».

Напомним, что в воскресенье Дзюба отметился забитым мячом в матче чемпионата России против самарских «Крыльев Советов» и установил новый рекорд российского футбола, достигнув отметки в 234 гола в профессиональной карьере.