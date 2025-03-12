Великобритания отозвала аккредитацию российского дипломата

Министерство иностранных дел Великобритании отозвало аккредитацию сотрудника российского посольства и его супруги в ответ на высылку из России двух британских дипломатов, сообщает сегодня правительство королевства. Об этом пишет «Парламентская газета».

Ранее ФСБ обвинила Майкла Скиннера и Алкеша Одедру, сотрудников британского посольства, в разведывательно-подрывной деятельности, лишив их аккредитации и выслав из страны. Лондон категорически отверг эти обвинения.

В знак протеста против действий Москвы британский МИД сегодня вызвал российского посла и объявил о незамедлительном отзыве аккредитации у сотрудника российского посольства и его супруги.

В официальном заявлении правительства Великобритании подчеркивается важность сохранения дипломатических каналов связи, несмотря на крайне сложные отношения между двумя странами.

— Мы подвели черту под этим инцидентом и требуем от России того же, — говорится в сообщении.



Рената Валеева