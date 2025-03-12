Движение троллейбуса №1 в Казани восстановили после аварии на перекрестке улиц Кулахметова и Фрунзе
Движение троллейбусного маршрута №1 в Казани вновь запущено, сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».
Ранее на перекрестке улиц Кулахметова и Фрунзе произошло повреждение контактной сети, из-за чего сломалась опора.
После инцидента движение троллейбуса было временно остановлено. Аварийные службы оперативно работали на месте происшествия и успешно устранили проблему. Теперь маршрут снова функционирует в штатном режиме.
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