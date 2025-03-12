В Казани остановили движение троллейбуса №1 из-за повреждения контактной сети

Фото: Максим Платонов

В Казани на перекрестке улиц Кулахметова — Фрунзе произошло повреждение контактной сети, что привело к поломке опоры. Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Из-за этого временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №1. На месте работают аварийные службы, которые устраняют проблему.

Реальное время / realnoevremya.ru

Анастасия Фартыгина