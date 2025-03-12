В Казани остановили движение троллейбуса №1 из-за повреждения контактной сети
В Казани на перекрестке улиц Кулахметова — Фрунзе произошло повреждение контактной сети, что привело к поломке опоры. Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».
Из-за этого временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №1. На месте работают аварийные службы, которые устраняют проблему.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.