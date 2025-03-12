Татарстан занял 8-е место в России по количеству частных инвесторов

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже увеличилось до 1,1 миллиона. За февраль 2025 года число таких инвесторов возросло на 9,9 тыс. Об этом сообщили в РБК «Татарстан».

Татарстан занимает 8-е место в России по количеству частных инвесторов. Лидерами являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область, Башкортостан и Ростовская область. Доля татарстанцев среди всех частных инвесторов в стране составляет 3%, всего в России зарегистрировано более 35,9 млн брокерских счетов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Активными на рынках акций и облигаций оказались 127,3 тыс. татарстанцев. Кроме того, количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых частными инвесторами в Татарстане, составило 165,7 тыс., что составляет 0,25% от общего числа по стране.

Год назад, в феврале 2024 года, количество частных инвесторов в республике увеличилось на 19,6 тыс. по сравнению с январем и составило 959,4 тыс. В марте того же года число инвесторов возросло на 10,3 тыс., достигнув 970 тыс.

Напомним, что число частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже (MOEX) по итогам января достигло 35,5 млн, увеличившись за месяц на 389 тыс. Они используют 65,4 млн счетов, а суммарный объем вложений физлиц на фондовом рынке достиг рекордных 104 млрд рублей.



Анастасия Фартыгина