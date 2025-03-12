ФСБ задержала россиянина за финансирование террористов на Украине

Фото: Максим Платонов

ФСБ России задержала 21-летнего гражданина в Нижнем Новгороде по подозрению в госизмене. Он обвиняется в переводах средств в криптовалюте террористической организации, действующей на Украине. Об этом сообщили в ТАСС.

По информации Центра общественных связей ФСБ, задержанный установил контакт с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической группы, намереваясь оказать им финансовую помощь.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Следственный отдел УФСБ по Нижегородской области возбудил уголовное дело по статье 275 УК (госизмена). Подозреваемый уже заключен под стражу, и следствие продолжается.

Накануне Мурманский областной суд приговорил 25-летнего Артема Константинова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима также за госизмену. По данным ФСБ, Константинов установил контакт с представителями украинского вооруженного формирования и выразил желание вступить в него для участия в боевых действиях против ВС РФ на территории Украины.

