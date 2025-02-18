Житель Мурманской области получил 13 лет колонии за госизмену

Фото: Максим Платонов

Мурманский областной суд приговорил 25-летнего Артема Константинова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, пишет ТАСС.

По данным ФСБ, Константинов установил контакт с представителями украинского вооруженного формирования и выразил желание вступить в него для участия в боевых действиях против ВС РФ на территории Украины.

В 2022 году УФСБ по Мурманской области выносило Константинову предостережение о недопустимости совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (госизмена).

— Несмотря на принятые меры профилактики, в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий были подтверждены контакты Константинова А. Ю. с представителем иностранной спецслужбы и выполнение им заданий иностранной стороны, — отметили в ФСБ. Приговор вступил в законную силу.

Накануне Росфинмониторинг включил в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму 3165 человек. Согласно предоставленной информации, 2248 из внесенных в список лиц причастны к терроризму, а 917 — к совершению преступлений экстремистской направленности.

Рената Валеева