Иннополис вошел в тройку лучших вузов России по качеству приема абитуриентов
В 2024 году в российские вузы поступило 508,5 тысячи человек, из которых 337,2 тысячи — на бюджетные места. Средний балл ЕГЭ у поступивших на бюджет вырос до 70,2. Об этом ТАСС рассказали аналитики НИУ ВШЭ.
Наибольший рост среднего балла ЕГЭ за последние два года продемонстрировали инженерные специальности, в частности «ядерная физика и технологии», «физика» и «авиационная и ракетно-космическая техника».
Рейтинг вузов по качеству приема возглавили технические университеты, в тройку лидеров вошли Московский физико-технический институт (МФТИ), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Университет Иннополис. В топ-10 также вошли вузы гуманитарного и социально-экономического профиля.
Накануне, в Иннополисе состоялось открытие колледжа при Университете Иннополис, который будет специализироваться на подготовке специалистов в области информационных технологий и робототехники. В первый учебный год, 2025–2026, колледж примет 75 студентов.
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