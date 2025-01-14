Иннополис вошел в тройку лучших вузов России по качеству приема абитуриентов

В 2024 году в российские вузы поступило 508,5 тысячи человек, из которых 337,2 тысячи — на бюджетные места. Средний балл ЕГЭ у поступивших на бюджет вырос до 70,2. Об этом ТАСС рассказали аналитики НИУ ВШЭ.

Наибольший рост среднего балла ЕГЭ за последние два года продемонстрировали инженерные специальности, в частности «ядерная физика и технологии», «физика» и «авиационная и ракетно-космическая техника».

Рейтинг вузов по качеству приема возглавили технические университеты, в тройку лидеров вошли Московский физико-технический институт (МФТИ), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Университет Иннополис. В топ-10 также вошли вузы гуманитарного и социально-экономического профиля.

Накануне, в Иннополисе состоялось открытие колледжа при Университете Иннополис, который будет специализироваться на подготовке специалистов в области информационных технологий и робототехники. В первый учебный год, 2025–2026, колледж примет 75 студентов.

Рената Валеева