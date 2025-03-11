В Татарстане растет число алкогольных отравлений среди детей и подростков

Фото: Максим Платонов

За первые два месяца 2025 года в Татарстане зафиксировано 99 случаев отравления алкоголем. По данным Роспотребнадзора по республике, общий показатель, составляющий 2,5 на 100 тыс. населения, остается на уровне прошлого года (87 случаев против 95 в аналогичный период 2024 года у совершеннолетних). Однако тревожной тенденцией является рост числа отравлений среди несовершеннолетних.

Количество случаев отравления алкоголем среди подростков увеличилось до восьми (против пяти в 2024 году), а среди детей — до четырех (в 2024 году таких случаев не было зафиксировано).

Наиболее неблагополучным районом в этом отношении является Нижнекамский район, где в больницу с алкогольным отравлением попали пять несовершеннолетних. В Казани зафиксировано три случая, в Набережных Челнах — два, и по одному случаю — в Бугульминском и Лениногорском районах.

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Анализ социальной структуры пострадавших показал, что почти 30% отравившихся — неработающие граждане, 11% — пенсионеры. При этом доля школьников, пострадавших от алкогольного отравления (9%), превышает долю работающего населения (7%).

Рената Валеева