Строительство футбольного манежа на улице Копылова в Казани выполнено на 84%

Фото: Динар Фатыхов

Строительно-монтажные работы в манеже Центра развития футбола, расположенного на улице Копылова в Казани, выполнены на 84%. Об этом сообщает пресс-служба ГИСУ республики.

В настоящее время рабочие завершают монтаж инженерных сетей, наружного освещения, а также работы по устройству канализации и электроснабжения.

В одноэтажном футбольном манеже площадью 6,5 тыс. кв. м для юных спортсменов будет расположено поле для игры размером 90х45 метров, а также обустроены восемь раздевалок на 160 человек. На объекте продолжается отделка потолков и стен, а также благоустройство прилегающей территории.

Согласно проекту, Центр развития футбола будет включать в себя блок спортивной базы с раздевалками и комнатами отдыха (общежитие для спортсменов) на 76 человек, корпус универсального спортивного комплекса, а также футбольные поля с натуральным (105х64м) и искусственным покрытием (90х47м). Между корпусом универсального спортивного комплекса и блоком спортивной базы будет организован теплый переход.

В Татарстане в 2025 году планируется строительство 38 объектов в области спорта, молодежной политики и культуры с общим объемом финансирования 3 млрд 571 млн рублей.

Рената Валеева