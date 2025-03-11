Экс-инспектора ГИМС в Татарстане обвиняют в 18 эпизодах взяточничества

Фото: Ирина Плотникова

Следственный комитет по Татарстану предъявил обвинение бывшему инспектору регионального ГИМС в совершении 18 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщили в пресс-службе СК.

По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год инспектор получал взятки лично и через посредников от граждан за проставление отметок об успешной сдаче экзамена на право управления маломерными судами без фактической проверки знаний. Установлена причастность обвиняемого к получению девяти взяток на общую сумму 135 тыс. рублей.

Противоправная деятельность была пресечена в результате совместных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СУ СКР по Республике Татарстан и регионального УЭБиПК МВД.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Камский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по данному уголовному делу.

Рената Валеева