Мартин Скорсезе экранизирует роман «Дом» Мерилин Робинсон с Ди Каприо в главной роли

Apple Original Films экранизирует серию романов американской писательницы Мерилин Робинсон о вымышленном городе Галаад

Фото: Реальное время

Apple Original Films экранизирует серию романов американской писательницы Мерилин Робинсон о вымышленном городе Галаад. Проект возглавит Мартин Скорсезе. Он напишет сценарий, выступит режиссером и продюсером первой экранизации — фильма по книге «Дом». В главной роли снимется Леонардо Ди Каприо. В число продюсеров вошел Тодд Филд, номинант на премию «Оскар». Производством займутся Sikelia Productions, Appian Way Productions и LBI Entertainment.

«Дом» — второй роман в тетралогии Робинсон, которая исследует вопросы веры и жизни в небольшом американском городке. Книга вышла в 2008 году и дополняет события, описанные в первом романе цикла — «Галаад». Позже появились продолжения — «Лила» и «Джек». Оригинального издателя серии, Farrar, Straus and Giroux, в переговорах представляли два литературных агентства. Детали возможной экранизации остальных книг пока не раскрываются.

Реальное время / realnoevremya.ru

Мартин Скорсезе ранее работал с темами христианской веры. В 1988 году он снял фильм «Последнее искушение Христа» по книге Никоса Казандзакиса, а в 2016 году экранизировал роман «Молчание» Сюсаку Эндо. Книги Робинсон также насыщены религиозными мотивами. Она исповедует конгрегационализм, одну из ветвей кальвинизма, к которой принадлежат персонажи цикла о Галааде.

Робинсон — автор пяти романов и шести документальных книг. Среди ее наград — Национальная гуманитарная медаль США, Премия мира имени Дейтона, Литературная премия Библиотеки Конгресса, Лос-Анджелесская книжная премия и PEN/Hemingway Award. В 2016 году журнал Time включил ее в список 100 самых влиятельных людей мира.

Детали проекта пока не раскрываются.

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Екатерина Петрова