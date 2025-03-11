Каждый пятый житель Казани готов сплотить свой рабочий коллектив

Фото: Максим Платонов

Согласно результатам опроса, проведенного в рамках Премии в области построения сильных команд Team Awards, только 20% жителей Казани готовы взять на себя инициативу по объединению своего рабочего коллектива.

Свыше половины опрошенных (52%) уверяют, что не обладают необходимыми навыками для этого, а 23% готовы вложить усилия в сплочение команды, если ее участники будут им импонировать. Каждый четвертый (25%) считает, что не должен тратить время на такие мероприятия.

При этом респонденты подчеркивают, что идеальная команда — это залог успеха для компании (42%). Критерии, по которым казанцы оценивают сотрудников идеального коллектива, включают опыт (44%), пол (12%) и отсутствие вредных привычек (12%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сплоченный коллектив, по мнению 55% опрошенных, оказывает нейтральное влияние на работоспособность команды. В числе факторов, способствующих эффективной работе, казанцы выделили хорошую зарплату (42%), общие большие идеи (16%) и возможность дистанционной работы (13%).

Константин Борисов, организатор премии Team Awards, уточнил, что работа на дому или в гибридном формате стала важным плюсом для соискателей. Однако многие руководители вновь пересматривают удаленную работу в пользу офиса, так как им сложно сплотить команду вне рабочего пространства.

Интересно, что среди казанцев, которые не пытались сплотить коллектив, 39% не делают этого из-за отсутствия навыков, а 35% — из-за нехватки времени. Это подчеркивает необходимость активного взаимодействия и командообразующих мероприятий для повышения эффективности работы.

Напомним, что каждый пятый россиянин предпочитает работу в офисе. Только 21% работающих россиян полностью удовлетворены офисным форматом работы. В то же время 62% респондентов предпочитают удаленную работу, а 46% специалистов довольны гибридным форматом, который сочетает оба подхода.



Анастасия Фартыгина