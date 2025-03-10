Каждый пятый россиянин предпочитает работу в офисе

Фото: Мария Зверева

Только 21% работающих россиян полностью удовлетворены офисным форматом работы. В то же время 62% респондентов предпочитают удаленную работу, а 46% специалистов довольны гибридным форматом, который сочетает оба подхода, сообщили в ТАСС.

40% респондентов в целом удовлетворены работой в офисе, тогда как 39% не удовлетворены этим форматом. Гибридный формат устраивает 46% опрошенных, а 36% в целом довольны им. В удаленном формате 62% респондентов полностью удовлетворены, 29% — в целом довольны и только 9% оценивают его негативно.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди участников опроса 60% работают в офисе или на производственной площадке, 25% — в гибридном формате, 8% — на полной удаленке, а 7% имеют выездной характер работы. При этом 76% опрошенных готовы рассмотреть предложения о работе в компаниях без удаленного формата, но 24% отказались бы от такой работы.

Аналитики также уточнили, что 50% респондентов работают ровно столько, сколько положено, а 32% перерабатывают. О наличии подработки сообщил 31% опрошенных.

Напомним, что в мае 2025 года россияне смогут отдохнуть с двумя длинными выходными, каждый из которых продлится четыре дня.

