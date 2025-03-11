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В Казани появилась новая схема у мошенников, выдающих себя за работников школ и Росздравнадзора

10:07, 11.03.2025
В Казани появилась новая схема у мошенников, выдающих себя за работников школ и Росздравнадзора
Фото: Динар Фатыхов

В Казани родителям и ученикам поступают подозрительные сообщения в телеграм, в которых злоумышленники представляются сотрудниками школ и Росздравнадзора. Они требуют срочно пройти медицинский осмотр, обращаясь к детям по имени.

После установления контакта мошенники предлагают записаться на прием, а затем могут запросить номер СНИЛС или отправить SMS с кодом, который просят сообщить для доступа к Госуслугам.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru
  • Важно помнить, что все медицинские осмотры организуются только по утвержденным графикам главного врача поликлиники. Все вопросы, связанные со здоровьем детей, решаются через медицинскую сестру образовательного учреждения. Поликлиника не взаимодействует напрямую с родителями и детьми.

Власти призывают родителей быть внимательными и не вступать в контакт с такими сообщениями. Рекомендуется блокировать номера отправителей и делиться этой информацией в родительских чатах.

Анастасия Фартыгина

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