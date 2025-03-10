В Казани в Советском районе благоустроят 54 двора в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году в Советском районе Казани планируется благоустроить 54 двора в рамках программы «Наш двор». Эти работы коснутся территорий, где проживает около 15 тыс. человек.

Об этом стало известно на «деловом понедельнике» в мэрии Казани. В прошлом году благоустройство прошло в 60 дворах, где живут около 22 тыс. жителей города.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что работы по программе благоустройства дворов «Наш двор» начнутся в Татарстане в апреле 2025 года. В этом году планируется благоустроить 678 дворовых территорий.

