В Госдуме предложили создать программы повышения квалификации для охранников

Фото: Дарья Пинегина

Группа депутатов от партии «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который наделяет Росгвардию полномочиями по разработке программ повышения квалификации для охранников. Документ уже разместили в электронной базе Госдумы.

Авторами инициативы стали глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета по обороне Андрей Картаполов. Изменения предлагается внести в закон «Об образовании в Российской Федерации».

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

В пояснительной записке к законопроекту указано, что предполагается создание типовых программ профессионального обучения для охранников, а также программ повышения квалификации для руководителей частных охранных организаций. Это позволит улучшить качество подготовки специалистов в области охраны и повысить уровень безопасности в стране.

