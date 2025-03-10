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В Госдуме предложили создать программы повышения квалификации для охранников

12:16, 10.03.2025
В Госдуме предложили создать программы повышения квалификации для охранников
Фото: Дарья Пинегина

Группа депутатов от партии «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который наделяет Росгвардию полномочиями по разработке программ повышения квалификации для охранников. Документ уже разместили в электронной базе Госдумы.

Авторами инициативы стали глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета по обороне Андрей Картаполов. Изменения предлагается внести в закон «Об образовании в Российской Федерации».

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

В пояснительной записке к законопроекту указано, что предполагается создание типовых программ профессионального обучения для охранников, а также программ повышения квалификации для руководителей частных охранных организаций. Это позволит улучшить качество подготовки специалистов в области охраны и повысить уровень безопасности в стране.

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