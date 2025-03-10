В Госдуме предложили создать программы повышения квалификации для охранников
Группа депутатов от партии «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который наделяет Росгвардию полномочиями по разработке программ повышения квалификации для охранников. Документ уже разместили в электронной базе Госдумы.
Авторами инициативы стали глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета по обороне Андрей Картаполов. Изменения предлагается внести в закон «Об образовании в Российской Федерации».
В пояснительной записке к законопроекту указано, что предполагается создание типовых программ профессионального обучения для охранников, а также программ повышения квалификации для руководителей частных охранных организаций. Это позволит улучшить качество подготовки специалистов в области охраны и повысить уровень безопасности в стране.
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