МВД России предупредило о новой мошеннической схеме с переводами на карты
МВД России предостерегает граждан от мошенников, которые используют переводы денег на банковские карты как механизм для обмана. Ведомство сообщило, что средства от незнакомых отправителей могут поступать как по ошибке, так и в результате мошеннических действий.
Если на карту пришли деньги от неизвестного человека, это может быть случайностью. Однако в некоторых ситуациях это может сигнализировать о начале мошеннической атаки. МВД рекомендует не возвращать средства самостоятельно, особенно если отправитель просит перевести деньги на другие реквизиты. Такие действия могут быть частью схемы, в которой вас попытаются шантажировать или использовать вашу карту для проведения незаконных операций.
В случае получения денег от незнакомца, рекомендуется:
- Проверить баланс — убедитесь, что деньги действительно зачислены, используя мобильное приложение или интернет-банк, так как уведомления о зачислении могут быть подделаны.
- Сообщить в банк — уведомите финансовую организацию о поступлении средств на вашу карту.
- Не тратить деньги — до выяснения обстоятельств не используйте эти средства, так как это может привести к обвинению в незаконном обогащении.
- Сохранять записи общения — фиксируйте все контакты с предполагаемым отправителем, так как эта информация может быть полезна для последующего разбирательства.
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