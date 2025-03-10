МВД России предупредило о новой мошеннической схеме с переводами на карты

Фото: Мария Зверева

МВД России предостерегает граждан от мошенников, которые используют переводы денег на банковские карты как механизм для обмана. Ведомство сообщило, что средства от незнакомых отправителей могут поступать как по ошибке, так и в результате мошеннических действий.

Если на карту пришли деньги от неизвестного человека, это может быть случайностью. Однако в некоторых ситуациях это может сигнализировать о начале мошеннической атаки. МВД рекомендует не возвращать средства самостоятельно, особенно если отправитель просит перевести деньги на другие реквизиты. Такие действия могут быть частью схемы, в которой вас попытаются шантажировать или использовать вашу карту для проведения незаконных операций.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В случае получения денег от незнакомца, рекомендуется: