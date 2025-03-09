Вьетнам продлил безвизовый режим для россиян до 2028 года, исключив Беларусь из списка

Власти Вьетнама приняли резолюцию о продлении безвизового режима для граждан России до 15 марта 2028 года. Об этом сообщает «Российская газета».

Аналогичное решение распространяется на граждан Германии, Великобритании, Франции, Испании, Италии, Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии, Южной Кореи и Японии.

Согласно новым правилам, граждане перечисленных стран могут находиться на территории Вьетнама без визы до 45 дней.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Стоит отметить, что Беларусь была исключена из списка стран, гражданам которых предоставляется безвизовый въезд во Вьетнам.

Рената Валеева