Реванш Анкалаев — Перейра может состояться в октябре в Абу-Даби

Реванш между новоиспеченным чемпионом UFC в полутяжелом весе Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой может пройти в октябре в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщили в команде Перейры.

Напомним, Анкалаев завоевал чемпионский пояс, победив Перейру единогласным решением судей. Президент UFC Дэйна Уайт выразил готовность организовать незамедлительный реванш между спортсменами.

— Реванш может состояться в октябре в Абу-Даби. В этом нет проблем, — заявил источник в команде Перейры.

Магомеду Анкалаеву 32 года. В его активе 21 победа, одно поражение и один несостоявшийся бой в MMA. В декабре 2022 года его поединок против Яна Блаховича завершился вничью.

Алексу Перейре 37 лет. Его профессиональный рекорд в MMA составляет 12 побед и три поражения. В ноябре 2022 года бразилец стал чемпионом UFC в среднем весе, но потерял титул в реванше. Пояс в полутяжелом весе Перейра завоевал в ноябре 2023 года и провел три успешные защиты.



Рената Валеева