Магнитная буря обрушилась на Землю из-за корональной дыры на Солнце

Фото: Динар Фатыхов

Геомагнитная обстановка на Земле ухудшилась из-за корональной дыры на Солнце, вызвавшей магнитную бурю. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, на Солнце зафиксировано несколько корональных дыр, которые, несмотря на стадию разрушения, продолжают оказывать влияние на Землю.

— В настоящий момент на Землю влияет меньшая из трех дыр, поэтому воздействие ожидается краткосрочным. С утра по московскому времени уровень колебаний геомагнитного поля два раза превышал порог магнитных бурь: с 6 до 9 и после 12 часов, — говорится в сообщении лаборатории.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G2 («умеренно») по пятибалльной шкале, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо», по информации ИПГ.

Магнитная буря уровня G2 может привести к проблемам в энергетических системах, перебоям в радионавигации и нарушениям высокочастотной радиосвязи. Также возможно наблюдение полярных сияний на широтах до 50 градусов.

Ожидается, что геомагнитная обстановка стабилизируется в понедельник.

Рената Валеева