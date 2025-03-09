В России появится День архитектора, отмечать его будут в первый понедельник июля

Фото: Динар Фатыхов

В России учрежден новый профессиональный праздник — День архитектора. Отмечаться он будет в первый понедельник июля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Новый профессиональный праздник — День архитектора — будет отмечаться в середине лета. Постановление о его закреплении в календаре подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Праздничным днем станет первый понедельник июля, — говорится в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru



Вице-премьер Марат Хуснуллин, комментируя принятое решение, подчеркнул значимость архитектуры в формировании комфортной городской среды и повышении привлекательности населенных пунктов.

— Сегодня перед нами стоят масштабные задачи в сфере строительства жилья, инфраструктуры и формирования комфортной городской среды. Однако ключевая цель заключается не только в достижении количественных показателей, но и в обеспечении высокого качества и эстетики. Установление Дня архитектора — это признание особой значимости этой профессии в преобразовании наших городов и развитии страны в целом, — отметил Хуснуллин.



Рената Валеева