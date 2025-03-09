Казанский аэропорт восстановил работу после временных ограничений на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные ранее в аэропорту Казани, сняты в 06.30 по московскому времени. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Временные ограничения, введенные для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, также были сняты в аэропортах Астрахани, Волгограда и Нижнего Новгорода.
По словам Кореняко, в период действия ограничений два самолета, направлявшихся в Казань, были перенаправлены на запасной аэродром.
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