В Татарстане около 190 тысяч женщин занимаются предпринимательством

Фото: Максим Платонов

На начало 2025 года в Татарстане зарегистрировали более 110 тыс ИП, из которых около 46 тыс. — женщины. Кроме того, свыше 142 тыс. женщин зарегистрированы как самозанятые. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики республики.

Вице-премьер и министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов уточнил, что активность женщин в бизнесе поддерживается мерами господдержки, реализуемыми в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В Татарстане около 190 тыс. женщин ведут деятельность как ИП или самозанятая. Предпринимательницы активно участвуют в креативных индустриях, инновациях и социальном бизнесе. Наша задача — поддержать и стимулировать эту активность, предоставляя инструменты и знания для старта и развития бизнеса, — подчеркнул Шагиахметов.

Женщины традиционно выбирают такие сферы, как социальная, бьюти и образовательная, однако наблюдается рост числа женщин-предпринимателей в различных отраслях экономики, включая производственный сектор.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru