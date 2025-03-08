В Татарстане около 190 тысяч женщин занимаются предпринимательством
На начало 2025 года в Татарстане зарегистрировали более 110 тыс ИП, из которых около 46 тыс. — женщины. Кроме того, свыше 142 тыс. женщин зарегистрированы как самозанятые. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики республики.
Вице-премьер и министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов уточнил, что активность женщин в бизнесе поддерживается мерами господдержки, реализуемыми в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— В Татарстане около 190 тыс. женщин ведут деятельность как ИП или самозанятая. Предпринимательницы активно участвуют в креативных индустриях, инновациях и социальном бизнесе. Наша задача — поддержать и стимулировать эту активность, предоставляя инструменты и знания для старта и развития бизнеса, — подчеркнул Шагиахметов.
Женщины традиционно выбирают такие сферы, как социальная, бьюти и образовательная, однако наблюдается рост числа женщин-предпринимателей в различных отраслях экономики, включая производственный сектор.
- Примером успешного бизнеса является компания ООО «Смарткем», которой руководит Роза Астафьева. Компания, занимающаяся дистрибуцией химического сырья, благодаря господдержке смогла освоить новые внешние рынки и снизить логистические издержки.
- Также стоит отметить Алексеевскую фабрику художественного ткачества, где под руководством женщин удалось сохранить традиции русского узорного ткачества и увеличить объемы производства на 15%, благодаря грантам и продвижению на международных выставках.
- Индивидуальный предприниматель Зимфира Юнусова также успешно развивает производство парфюмерных и косметических средств, освоив экспортный рынок Казахстана с помощью Центра поддержки экспорта.
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