Раис Татарстана опубликовал фото своего пса Акдуса, поздравляющего женщин с праздником
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил женщин с Международным женским днем и опубликовал в телеграм-канале фотографию своего алабая Акдуса с цветком.
— Акдус сегодня тоже дарит цветы, — написал глава региона в посте.
Щенка белого алабая Минниханов получил в подарок в 2021 году от экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Напомним, что пес Рустама Минниханова занимает 14-е место в рейтинге самых титулованных собак Казани.
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