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Раис Татарстана опубликовал фото своего пса Акдуса, поздравляющего женщин с праздником

13:58, 08.03.2025
Раис Татарстана опубликовал фото своего пса Акдуса, поздравляющего женщин с праздником
Фото: скрин со страницы Рустама Минниханова в соцсети

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил женщин с Международным женским днем и опубликовал в телеграм-канале фотографию своего алабая Акдуса с цветком.

— Акдус сегодня тоже дарит цветы, — написал глава региона в посте.

Щенка белого алабая Минниханов получил в подарок в 2021 году от экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Напомним, что пес Рустама Минниханова занимает 14-е место в рейтинге самых титулованных собак Казани.

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