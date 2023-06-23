Алабай Рустама Минниханова занимает 14-е место в рейтинге «Реального времени» самых титулованных собак Казани

Фото: скрин realnoevremya.ru со страницы Рустама Минниханова в соцсети

Уже в эти выходные, 25 июня, в «Казань Экспо» пройдут две рейтинговые выставки собак ранга САС ЧРКФ с особым статусом — «Гранд Зилант 2023» и «Престиж Казани 2023». «Реальное время» составило рейтинг казанских хвостатых и клыкастых чемпионов.

В 2021 году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил раису Татарстана Рустаму Минниханову белого с золотистыми подпалинами алабая — среднеазиатскую овчарку по кличке Акдост (Акдус), что переводится как «белый друг». В качестве собаки сына раиса Искандера, алабай уже завоевал титул чемпиона России.



Пока Акдус по количеству заработанных «очков» наряду еще с 21 породистым юниором занимает почетное 14-е место в нашем топе-40 самых титулованных собак Казани.

Однако, скорее всего, пока это объясняется лишь юным возрастом четвероного. Сейчас ему чуть больше двух лет, алабаи растут до трех, при этом сложный «подростково-переходный» возраст у них продолжается до достижения 4-летия.



На счету у двухлетнего белого друга Искандера Минниханова пока всего три выставки — 24 апреля 2022 года в Казани, 29 мая 2022 года в Йошкар-Оле и 23 июля 2022 года в Казани.

На всех трех выставках Акдус стал победителем класса, то есть получил самые высокие оценки, так что можно предположить, что в перспективе он займет куда более высокие позиции.



В аналитическом материале «Реального времени» — рейтинги казанских хвостатых и клыкастых чемпионов, а также рассказы их хозяев о том, как они выбирали себе друга и принимали решение заниматься выставочной деятельностью.

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Илина Хакимова