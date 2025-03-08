Самые дорогие букеты на 8 Марта зафиксировали в Южной Корее и Армении

Фото: Максим Платонов

Эксперты определили страны с самыми дорогими букетами. По данным РИА «Новости», на первом месте оказалась Южная Корея, где небольшой букет стоит около $28,6. Армения и Аргентина также вошли в тройку лидеров с ценами $24,7 и $22,2 соответственно.

В Австралии и США букеты стоят около $22 и $21,4, а Казахстан и Узбекистан предлагают цветы по $21,4 и $20 соответственно. Грузия, Польша, Киргизия и Турция также имеют высокие цены — от $13,7 до $18,9.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Россия занимает 14-е место в этом рейтинге. Здесь небольшой букет тюльпанов обойдется в $9,3.

Самые доступные букеты можно найти в:

Болгарии ($1,8);

Нидерландах ($2,5);

Бразилии ($2,6);

Бельгии ($2,8).

Ранее глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов направил обращение в ФАС России с предложением законодательно ограничить цены на цветы в предпраздничные и праздничные дни, включая 8 Марта.

