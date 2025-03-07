ЛДПР предложило ограничить цены на цветы и объявить амнистию для женщин-заключенных к 8 Марта

Фото: Максим Платонов

В преддверии Международного женского дня ЛДПР выступило с рядом инициатив, направленных на поддержку женщин. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов направил обращение в ФАС России с предложением законодательно ограничить цены на цветы в предпраздничные и праздничные дни, включая 8 Марта. Депутат объясняет это ежегодным искусственным завышением цен поставщиками, достигающим, по данным регионов, 40–70%.

— При этом у Федеральной антимонопольной службы при всем многообразии инструментов для борьбы с различными злоупотреблениями отсутствует законодательно закрепленная возможность оперативно препятствовать подобным краткосрочным проявлениям рынка цветоводов и продавцов, — отметил Нилов в своем обращении, пишет РИА «Новости».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Параллельно группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента проект постановления о частичной амнистии женщин, находящихся в исправительных учреждениях. Согласно документу, предлагается освободить от наказания:

впервые осужденных к лишению свободы женщин за ненасильственные преступления, за исключением связанных с наркотиками;

осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести женщин, ранее не отбывавших наказание, имеющих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, беременных, женщин старше 60 лет, женщин-инвалидов I или II группы, жен инвалидов боевых действий I или II группы, а также вдов и одиноких матерей, чьи мужья или дети погибли при защите Отечества;

женщин, осужденных за умышленные преступления к лишению свободы на срок до 5 лет включительно, отбывших не менее трети срока, и от 5 до 10 лет, отбывших не менее половины срока.

Также предлагается сократить неотбытую часть наказания на треть осужденным женщинам к лишению свободы на срок свыше пяти лет за преступления, совершенные по неосторожности, освободить условно осужденных, а также осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы.

Рената Валеева