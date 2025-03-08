Южнокорейская прокуратура освободила президента Юн Сок Ёля

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль был освобожден из-под стражи после решения прокуратуры не подавать апелляцию на решение суда. Об этом сообщило агентство Yonhap. Президент уже покинул следственный изолятор, где его встретили сторонники.

Юн Сок Ёль находился под стражей в связи с уголовным делом о мятеже, связанным с событиями военного положения. Центральный окружной суд Сеула отменил его арест, посчитав, что прокуратура не успела выдвинуть официальные обвинения в установленный срок.

Судьи уточнили, что прокуратура должна была предъявить обвинения до 9 утра 26 января, однако сделала это только вечером. Прокуратура же утверждала, что отсчет времени должен вестись в рамках дней, а не часов. Адвокат президента, Сок Дон Хён, ранее пояснял, что освобождение невозможно, пока прокуратура имеет возможность подать апелляцию в течение семи дней.

Юн Сок Ёль был арестован 15 января по делу о мятеже против конституционного строя. 19 января суд постановил взять его под стражу. Ранее сообщалось, что руководство прокуратуры решило согласиться с мнением суда по делу президента, который в прошлом занимал пост генерального прокурора.