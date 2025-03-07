В торговом центре KazanMall произошел пожар на парковке

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В торговом центре KazanMall произошел пожар на парковке, где загорелся автомобиль. По информации очевидцев, в связи с инцидентом началась эвакуация посетителей.

В пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану сообщили, что загорелся легковой автомобиль марки Ford Siesta на уровне «Б». Эвакуация посетителей началась до прибытия пожарных. Около 800 человек самостоятельно покинули здание.

Когда пожарные прибыли на место, они обнаружили слабое задымление, но угрозы перехода огня на торговые этажи не было. Пожарные быстро потушили горящий автомобиль и предотвратили дальнейшее распространение дыма. Причины возгорания будут установлены дознавателями Госпожарного надзора МЧС России.