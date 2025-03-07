Банк России опубликовал курс валют на 8 марта
По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции
Банк России опубликовал официальный курс валют на субботу, 8 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар снизился на 0,05 рубля, евро вырос на 0,26 рубля, юань упал на 0,05 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 89,14 рубля;
- евро — 96,86 рубля;
- юань — 12,24 рубля.
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