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Банк России опубликовал курс валют на 8 марта

19:11, 07.03.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции

Банк России опубликовал курс валют на 8 марта
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют на субботу, 8 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар снизился на 0,05 рубля, евро вырос на 0,26 рубля, юань упал на 0,05 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 89,14 рубля;
  • евро — 96,86 рубля;
  • юань — 12,24 рубля.

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