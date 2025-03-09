Жителям Казани в среднем требуется полгода, чтобы найти работу

19% респондентов вышли на новое место сразу, а 10% — в течение двух недель

Фото: Динар Фатыхов

По данным опроса 6 тыс. жителей Казани, они находили новое место работы в среднем в течение шести месяцев после ухода с предыдущей позиции, такую статистику приводит сервис «Авито Работа».



19% респондентов вышли на новое место сразу, без перерыва, а 10% — в течение двух недель. Еще 14% опрошенных нашли текущее место работы в течение месяца после подачи заявления на увольнение, 4% — в течение двух месяцев.

Наиболее продолжительный период — более года — потребовался для выхода на новую работу 19% респондентов. При этом 11% никогда не увольнялись, а еще 3% работают в формате, не предполагающем стандартный процесс трудоустройства (фриланс или предпринимательство).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

При этом 41% опрошенных соискателей к моменту увольнения уже знали, куда пойдут работать, а 36% участников опроса начали активно искать работу только после увольнения. Еще 20% респондентов решили сделать перерыв в карьере, чтобы отдохнуть перед поиском новой работы.

В среднем казанцы прошли около трех собеседований у различных работодателей, прежде чем выйти на текущее место работы. Фактором, который стал решающим при выборе места работы, стал предложенный уровень дохода — так ответили 68% респондентов. Вторым по значимости критерием оказался график работы, включая гибридные и гибкие форматы (58%). Для многих важную роль в принятии оффера сыграло местоположение офиса

(41%) и стабильность компании-работодателя (38%).

32% участников опроса признались, что выбрали новое место работы из-за возможности сохранять баланс между работой и личной жизнью. 30% поделились, что одним из ключевых критериев стали комфортные условия труда. 25% приняли предложение благодаря перспективам карьерного роста, а для 17% решающим фактором стал хороший соцпакет для сотрудников. Для 15% респондентов была особенно важна возможность быстрого выхода на работу.



Напомним, Татарстан занял десятую строчку в рейтинге регионов России с самыми высокими зарплатными предложениями. В республике кандидаты могли рассчитывать в среднем на 71,4 тыс. рублей в месяц, выяснили аналитики «Авито Работы», изучив данные платформы за зиму 2024—2025 года. Это на 10% больше, чем годом ранее.

Дарья Беззубова