Минниханов встретил в Кремле учеников Свердловского хорового колледжа — они спели ему
Раис Татарстана Рустам Минниханов пообщался с туристами на территории Казанского кремля. Перед Губернаторским дворцом он встретил группу учеников Свердловского мужского хорового колледжа. «Признались, что восхищены Казанью и… спели!» — рассказала руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова в своем телеграм-канале.
— Как вам Казань? — спросил Минниханов.
— Замечательно! Очень красиво! — ответили ему студенты
— Переезжайте сюда, — с улыбкой заявил раис Татарстана. — Екатеринбург тоже классный город — классный, мощный, промышленный!
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