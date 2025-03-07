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Минниханов встретил в Кремле учеников Свердловского хорового колледжа — они спели ему

16:45, 07.03.2025

Раис Татарстана Рустам Минниханов пообщался с туристами на территории Казанского кремля. Перед Губернаторским дворцом он встретил группу учеников Свердловского мужского хорового колледжа. «Признались, что восхищены Казанью и… спели!» — рассказала руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова в своем телеграм-канале.

— Как вам Казань? — спросил Минниханов.

— Замечательно! Очень красиво! — ответили ему студенты

— Переезжайте сюда, — с улыбкой заявил раис Татарстана. — Екатеринбург тоже классный город — классный, мощный, промышленный!

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