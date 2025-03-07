Исследование: 7 марта ДТП случаются чаще, чем 8 марта

На мужчин пришлось более 60% обращений в страховую

Фото: Рената Валеева

8 марта случается меньше ДТП, чем 7 марта. В 2023 году количество страховых случаев 8 марта составило всего 43% от числа происшествий 7 марта, а в 2024 году — и вовсе 34%. Более того, мужчины чаще становились участниками аварий — на них пришлось более 60% всех обращений в страховую компанию.

Однако если говорить не о ДТП, а о повреждениях автомобилей, то картина меняется. В 2023 и 2024 годах наиболее распространенными причинами обращения были падение инородных предметов (26% и 28% соответственно) и наезд на препятствия (14% и 21% соответственно). Интересно, что в 2024 году женщины чаще сталкивались именно с наездами на препятствия (35%), чем с падением инородных предметов. Об этом «Реальному времени» сообщили в страховой компании «Согласие».

Инна Серова / realnoevremya.ru

Анализ марок автомобилей показал, что в случае водителей-женщин чаще всего страдали Kia (9%), Volkswagen (9%) и Nissan (7%). Среди мужчин лидируют Toyota (8%), Mercedes-Benz и HAVAL (по 6% каждый).



Рената Валеева