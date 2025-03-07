Выдачи ипотеки с господдержкой восстановились в феврале после январского спада

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После заметного снижения в январе выдачи ипотеки с государственной поддержкой восстановились в феврале 2025 года, почти достигнув декабрьских показателей. Об этом говорится в информационном бюллетене Центробанка «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России».

— По предварительным данным ДОМ.РФ, в феврале 2025 г. выдачи ипотеки с господдержкой восстановились до декабрьских значений: по льготным ипотечным программам было предоставлено около 171 млрд руб., что сопоставимо с выдачами за декабрь (177 млрд руб.), — отмечается в документе.

В январе доля ипотечных кредитов с господдержкой превысила 80% от общего объема выдач. С учетом траншей по ранее заключенным договорам, в том числе по программе «Льготная ипотека», предоставлено 105,1 млрд руб., что значительно меньше, чем в декабре (233,1 млрд руб.). На фоне роста процентных ставок выдача рыночной ипотеки упала в 2,7 раза, до 21,8 млрд рублей.

Средний размер ипотечного кредита уменьшился в январе до 3,9 млн руб. по сравнению с 4 млн руб. в декабре 2024 года. В годовом выражении средний размер ипотеки увеличился на 0,4 млн рублей.

В прошлом году татарстанцы брали ипотеку в среднем на 26 лет. Ипотечный портфель банков в республике за 2024 год вырос почти на 12%.

Рената Валеева