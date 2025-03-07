Минниханов — женщинам: «Вы являетесь источником вдохновения для нас, мужчин»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил женщин с наступающим Международным женским днем, 8 Марта, выразив благодарность и добрые пожелания. Об этом он заявил на совещании в Доме Правительства, пишет пресс-служба.

— Поздравляю наших дорогих женщин с наступающим международным праздником — 8 Марта! Своей любовью, заботой и мудростью вы делаете нашу жизнь добрее и светлее. Вы являетесь источником вдохновения для нас, мужчин, хранительницами семейных ценностей и традиций. В преддверии праздника желаю вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть в ваших сердцах всегда живет весна, а в жизни сопутствует успех, — сказал Минниханов.

Раис Татарстана отметил, что сегодня в казанском Кремле пройдет чествование женщин, внесших значительный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В новом здании театра им. Камала состоится торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Главам городов и районов необходимо обеспечить проведение всех мероприятий на высоком уровне. Особое внимание — матерям, женам и дочерям участников СВО, — подчеркнул Минниханов.

В преддверии Международного женского дня ЛДПР выступило с рядом инициатив, направленных на поддержку женщин. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов направил обращение в ФАС России с предложением законодательно ограничить цены на цветы в предпраздничные и праздничные дни, включая 8 Марта.

Рената Валеева